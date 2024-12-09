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Мызгин Константин Илларионович (Ларионович)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Мызгин Константин Илларионович (Ларионович)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11373
Роль персоны
Отец
Дата события
24.05.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
24.05.1921
Возраст (лет)
37
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Мызгина Мария Константиновна
Отец - Мызгин Константин Илларионович (Ларионович), гражданин (Симский завод)
Мать - Мызгина Елена Федоровна
Воспр. - Купцов Георгий Федорович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Мызгина Анна Дмитриевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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