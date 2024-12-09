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Лебедев Николай Тимофеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Лебедев Николай Тимофеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11360
Роль персоны
Урожд.
Дата события
27.08.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
27.08.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Лебедев Николай Тимофеевич
Отец - Лебедев Тимофей Гаврилович (О - ?), гражданин (Симский завод)
Мать - Лебедева Пелагея Петровна
Воспр. - Булыкин Григорий Петрович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Озимина Капитолина Андреевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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