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Буслаев Иван Николаевич (Ф - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Буслаев Иван Николаевич (Ф - ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11358
Роль персоны
Воспр.
Дата события
03.09.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
03.09.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Лебедев Василий Михайлович
Отец - Лебедев Михаил Максимович, гражданин (Симский завод)
Мать - Лебедева Анастасия Ивановна
Воспр. - Буслаев Иван Николаевич (Ф - ?), гражданин (Симский завод)
Воспр. - Лебедева Александра Михайловна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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