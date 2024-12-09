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Лебедев Михаил Максимович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Лебедев Михаил Максимович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11358
Роль персоны
Отец
Дата события
03.09.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
03.09.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Лебедев Василий Михайлович
Отец - Лебедев Михаил Максимович, гражданин (Симский завод)
Мать - Лебедева Анастасия Ивановна
Воспр. - Буслаев Иван Николаевич (Ф - ?), гражданин (Симский завод)
Воспр. - Лебедева Александра Михайловна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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