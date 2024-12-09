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Дрожженикова Екатерина Павловна (Дороженникова)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Дрожженикова Екатерина Павловна (Дороженникова)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11357
Роль персоны
Воспр.
Дата события
03.08.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
03.08.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Лебедев Алексей Семенович
Отец - Лебедев Семен Гаврилович, гражданин (Симский завод)
Мать - Лебедева Елена Георгиевна
Воспр. - Дрожженикова Екатерина Павловна (Дороженникова), дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Озимин Василий Андреевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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