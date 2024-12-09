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Лебедева Елена Георгиевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Лебедева Елена Георгиевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11357
Роль персоны
Мать
Дата события
03.08.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
03.08.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Лебедев Алексей Семенович
Отец - Лебедев Семен Гаврилович, гражданин (Симский завод)
Мать - Лебедева Елена Георгиевна
Воспр. - Дрожженикова Екатерина Павловна (Дороженникова), дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Озимин Василий Андреевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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