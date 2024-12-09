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Лаптев Евгений Филиппович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Лаптев Евгений Филиппович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11356
Роль персоны
Урожд.
Дата события
25.07.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
25.07.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Лаптев Евгений Филиппович
Отец - Лаптев Филипп Сергеевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Лаптева Екатерина Михайловна
Воспр. - Лаптева Екатерина Сергеевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Туров Андрей Афанасьевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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