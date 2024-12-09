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Лаптев Филипп Сергеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Лаптев Филипп Сергеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11356
Роль персоны
Отец
Дата события
25.07.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
25.07.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Лаптев Евгений Филиппович
Отец - Лаптев Филипп Сергеевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Лаптева Екатерина Михайловна
Воспр. - Лаптева Екатерина Сергеевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Туров Андрей Афанасьевич, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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