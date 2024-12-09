Тюрина Анна Федоровна (Федотовна ?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюрина Анна Федоровна (Федотовна ?)

Тюрина Анна Федоровна (Федотовна ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Тюрина Анна Федоровна (Федотовна ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11355
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.07.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
22.07.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Лаптева (Родионова ?) Анастасия Петровна (незак. ?)
Отец - Лаптев Петр ???? (гражданский муж), гражданин (Симский завод)
Мать - Родионова Лукерья Михайловна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Комлев Александр Никанорович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Тюрина Анна Федоровна (Федотовна ?), дочь гражданина (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.