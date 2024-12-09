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Лаптева (Родионова ?) Анастасия Петровна (незак. ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Лаптева (Родионова ?) Анастасия Петровна (незак. ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11355
Роль персоны
Урожд.
Дата события
22.07.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
22.07.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Лаптева (Родионова ?) Анастасия Петровна (незак. ?)
Отец - Лаптев Петр ???? (гражданский муж), гражданин (Симский завод)
Мать - Родионова Лукерья Михайловна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Комлев Александр Никанорович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Тюрина Анна Федоровна (Федотовна ?), дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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