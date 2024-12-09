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Лаптева Пелагея Дмитриевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Лаптева Пелагея Дмитриевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11354
Роль персоны
Мать
Дата события
09.07.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
09.07.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Лаптев Александр Александрович
Отец - Лаптев Александр Георгиевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Лаптева Пелагея Дмитриевна
Воспр. - Лаптева Мария Георгиевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Мызгин Николай Дмитриевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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