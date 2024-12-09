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Лаптева Пелагея Михайловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Лаптева Пелагея Михайловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11353
Роль персоны
Мать
Дата события
02.06.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
02.06.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Лаптева Мария Васильевна
Отец - Лаптев Василий Петрович, гражданин (Симский завод)
Мать - Лаптева Пелагея Михайловна
Воспр. - Брагина Елизавета Михайловна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Лаптев Дмитрий Петрович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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