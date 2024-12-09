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Лебедев Федор Максимович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Лебедев Федор Максимович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11349
Роль персоны
Отец
Дата события
17.09.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
фрезеровщик, гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
17.09.1921
Возраст (лет)
33
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Лебедева Валентина Федоровна
Отец - Лебедев Федор Максимович, фрезеровщик, гражданин (Симский завод)
Мать - Лебедева Александра Никаноровна
Воспр. - Осокина Елизавета Ивановна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Салов Иван Никанорович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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