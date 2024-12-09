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Лебедева Клавдия Петровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Лебедева Клавдия Петровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11348
Роль персоны
Урожд.
Дата события
06.05.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
06.05.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Лебедева Клавдия Петровна
Отец - Лебедев Петр Андреевич, гражданин, строит.цех (Симский завод)
Мать - Лебедева Евдокия Григорьевна
Воспр. - Лебедев Александр Андреевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Прыткова Александра Григорьевна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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