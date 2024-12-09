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Курдаков Петр ????

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Курдаков Петр ????
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11304
Роль персоны
Отец
Дата события
25.01.1924
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Курдаков Иван Петрович
Отец - Курдаков Петр ????, (Симский завод)
Мать - Курдакова Агрипина ????
Воспр. - Галяева Ксения Платоновна, жена мастерового (Симский завод)
Воспр. - Помыкалов Яков Игнатьевич, мастеровой (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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