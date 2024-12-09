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Каменский Иван ????

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Каменский Иван ????
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11302
Роль персоны
Отец
Дата события
26.01.1924
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Каменский Геннадий Иванович
Отец - Каменский Иван ????, (Симский завод)
Мать - Каменская Екатерина ????
Воспр. - Комлев Александр Сергеевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Комлева Агрипина Матвеевна, жена мастерового (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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