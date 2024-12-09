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???? Яков Андреевич (Ф - неразборчиво)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
???? Яков Андреевич (Ф - неразборчиво)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11293
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.09.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
13.09.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Курчатова София Павловна
Отец - Курчатов Павел Дмитриевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Курчатова Евдокия Андреевна
Воспр. - ???? Яков Андреевич (Ф - неразборчиво), гражданин (Симский завод)
Воспр. - Курчатова Марина Дмитриевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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