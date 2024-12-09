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Курчатова Евдокия Андреевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Курчатова Евдокия Андреевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11293
Роль персоны
Мать
Дата события
13.09.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
13.09.1923
Возраст (лет)
21
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Курчатова София Павловна
Отец - Курчатов Павел Дмитриевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Курчатова Евдокия Андреевна
Воспр. - ???? Яков Андреевич (Ф - неразборчиво), гражданин (Симский завод)
Воспр. - Курчатова Марина Дмитриевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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