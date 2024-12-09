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Курдаков Алексей Михайлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Курдаков Алексей Михайлович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11290
Роль персоны
Отец
Дата события
23.07.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
23.07.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Курдаков Павел Алексеевич
Отец - Курдаков Алексей Михайлович, гражданин (Симский завод)
Мать - Курдакова Мария Прокопьевна
Воспр. - Брылкин Григорий (Андреевич ?), гражданин (Симский завод)
Воспр. - Шепелева Антонина Прокопьевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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