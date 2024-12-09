Кузнецова Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецова Анастасия Алексеевна

Кузнецова Анастасия Алексеевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Кузнецова Анастасия Алексеевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11289
Роль персоны
Воспр.
Дата события
08.07.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
08.07.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Кузнецова Мария Матвеевна
Отец - Кузнецов Матвей Григорьевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Кузнецова Марина Александровна
Воспр. - Комлев Георгий Александрович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Кузнецова Анастасия Алексеевна, дочь гражданина (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.