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Козина Анна Яковлевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Козина Анна Яковлевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11288
Роль персоны
Мать
Дата события
29.06.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
29.06.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Козин Павел Николаевич
Отец - Козин Николай Стефанович, гражданин (Симский завод)
Мать - Козина Анна Яковлевна
Воспр. - Козина Мария Николаевна (О - ?), дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Масленников Дмитрий Григорьевич, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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