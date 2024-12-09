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Малафеева Антонина Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Малафеева Антонина Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11287
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.06.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
07.06.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Комлева Мария Федоровна
Отец - Комлев Федор Михайлович, гражданин (Симский завод)
Мать - Комлева Таисия Ивановна
Воспр. - Комлев Леонид Дмитриевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Малафеева Антонина Ивановна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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