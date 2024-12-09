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Курчатова Людмила Павловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Курчатова Людмила Павловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11286
Роль персоны
Воспр.
Дата события
03.06.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
03.06.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Куренков Валентин Павлович
Отец - Куренков Павел Иванович, гражданин (Симский завод)
Мать - куренкова Зоя Ивановна
Воспр. - Косарев Александр Григорьевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Курчатова Людмила Павловна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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