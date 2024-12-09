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Леонов Александр Яковлевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Леонов Александр Яковлевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11285
Роль персоны
Воспр.
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
04.04.1923 ?
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Комлев Василий Николаевич
Отец - Комлев Николай (Михайлович ?), гражданин (Симский завод)
Мать - Комлева Ольга Прокопьевна, вдова гражданина (Симский завод)
Воспр. - Еремина Анастасия Константиновна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Леонов Александр Яковлевич, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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