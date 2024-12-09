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Шашков Илья Павлович (ИО - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шашков Илья Павлович (ИО - ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11284
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.12.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
05.12.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Коростелева Варвара Васильевна
Отец - Коростелев Василий Федорович, гражданин (Симский завод)
Мать - Коростелева Варвара Константиновна
Воспр. - Решетова Надежда Константиновна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Шашков Илья Павлович (ИО - ?), гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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