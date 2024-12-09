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Коростелева Варвара Константиновна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Коростелева Варвара Константиновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11284
Роль персоны
Мать
Дата события
05.12.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
05.12.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Коростелева Варвара Васильевна
Отец - Коростелев Василий Федорович, гражданин (Симский завод)
Мать - Коростелева Варвара Константиновна
Воспр. - Решетова Надежда Константиновна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Шашков Илья Павлович (ИО - ?), гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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