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Курносова Мария Андреевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Курносова Мария Андреевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11283
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.12.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
04.12.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Курносов Николай Арсентьевич
Отец - Курносов Арсентий Андреевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Курносова Евдокия Ивановна
Воспр. - Курносов Дмитрий Андреевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Курносова Мария Андреевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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