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Курносов Николай Арсентьевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Курносов Николай Арсентьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11283
Роль персоны
Урожд.
Дата события
04.12.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
04.12.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Курносов Николай Арсентьевич
Отец - Курносов Арсентий Андреевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Курносова Евдокия Ивановна
Воспр. - Курносов Дмитрий Андреевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Курносова Мария Андреевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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