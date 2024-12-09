Катаевская Анна Олимпиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКатаевская Анна Олимпиевна

Катаевская Анна Олимпиевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Катаевская Анна Олимпиевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11282
Роль персоны
Мать
Дата события
04.12.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
04.12.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Катаевский Виктор Михайлович
Отец - Катаевский Михаил Викторович, гражданин (Симский завод)
Мать - Катаевская Анна Олимпиевна
Воспр. - Ларионова Зоя Алимпиевна, (????)
Воспр. - Шавалдин георгий Васильевич, (????)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.