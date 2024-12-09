Курносов Дмитрий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурносов Дмитрий Андреевич

Курносов Дмитрий Андреевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Курносов Дмитрий Андреевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11281
Роль персоны
Отец
Дата события
17.10.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
17.10.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Курносов Иван Дмитриевич
Отец - Курносов Дмитрий Андреевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Курносова Евфросиния Михайловна
Воспр. - Жукова Стефанида Михайловна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Назаров Дмитрий Никанорович (ФО - ?), гражданин (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.