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Купцов Григорий Георгиевич (Егорович)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Купцов Григорий Георгиевич (Егорович)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11280
Роль персоны
Урожд.
Дата события
08.09.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
08.09.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Купцов Григорий Георгиевич (Егорович)
Отец - Купцов Георгий Федорович (Егор), гражданин (Симский завод)
Мать - Купцова Анна Петровна
Воспр. - Клокова Дарья Ивановна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Помыкалов Лавр Николаевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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