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Клоков Иван Григорьевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Клоков Иван Григорьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11279
Роль персоны
Урожд.
Дата события
06.09.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
06.09.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Клоков Иван Григорьевич
Отец - Клоков Григорий Дмитриевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Клокова Мария Никаноровна
Воспр. - Лебедева Александра Никаноровна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Салов Павел Никанорович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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