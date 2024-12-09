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Круглов Георгий Васильевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Круглов Георгий Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11278
Роль персоны
Урожд.
Дата события
26.08.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
26.08.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Круглов Георгий Васильевич
Отец - Круглов Василий Павлович, гражданин (Симский завод)
Мать - Круглова Александра Ивановна
Воспр. - Булыкина Варвара Васильевна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Круглов Василий Васильевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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