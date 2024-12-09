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Кирсанов Александр Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Кирсанов Александр Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11276
Роль персоны
Урожд.
Дата события
13.03.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
13.03.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Кирсанов Александр Иванович
Отец - Кирсанов Иван Андреевич, гражданин (????)
Мать - Кирсанова Екатерина Михайловна
Воспр. - Иванов Иван Владимирович, гражданин (ст. Симская)
Воспр. - Кирсанова Александра Андреевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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