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Клокова Наталья ????

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Клокова Наталья ????
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11273
Роль персоны
Мать
Дата события
14.01.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Возраст (лет)
26
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Клокова Клавдия Ивановна
Отец - Клоков Иван ????, колесник (Симский завод)
Мать - Клокова Наталья ????
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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