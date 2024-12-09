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Комлева Татьяна Никаноровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Комлева Татьяна Никаноровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11272
Роль персоны
Мать
Дата события
16.03.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
16.03.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Комлев Семен Иванович
Отец - Комлев Иван Ефимович, гражданин (Мясникова Казарма д.)
Мать - Комлева Татьяна Никаноровна
Воспр. - Волкова Пелагея Михайловна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Комлев Иван Андреевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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