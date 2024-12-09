Козлова Надежда ???? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Надежда ????

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Козлова Надежда ????
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11271
Роль персоны
Мать
Дата события
25.12.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Возраст (лет)
18
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Козлова Валентина Георгиевна
Отец - Козлов Георгий ????, (Симский завод)
Мать - Козлова Надежда ????
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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