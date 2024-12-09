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Комлев Георгий Александрович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Комлев Георгий Александрович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11269
Роль персоны
Отец
Дата события
03.12.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
03.12.1921
Возраст (лет)
25
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Комлев Николай Георгиевич
Отец - Комлев Георгий Александрович, гражданин (Симский завод)
Мать - Комлева Александра Игнатьевна
Воспр. - Кузнецова Анастасия Матвеевна (ИО - ?, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Пупков Василий Игнатьевич (И - ?), гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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