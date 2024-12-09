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Шашкова Екатерина Сергеевна (Ф - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шашкова Екатерина Сергеевна (Ф - ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11268
Роль персоны
Воспр.
Дата события
29.11.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
29.11.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Куренков Николай Иоакимович (Акимович)
Отец - Куренков Иоаким Иванович (Аким), гражданин (Симский завод)
Мать - Куренкова Федосья Ивановна
Воспр. - Скарлыгин Митрофан Иванович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Шашкова Екатерина Сергеевна (Ф - ?), дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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