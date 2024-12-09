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Куренкова Федосья Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Куренкова Федосья Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11268
Роль персоны
Мать
Дата события
29.11.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
29.11.1921
Возраст (лет)
22
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Куренков Николай Иоакимович (Акимович)
Отец - Куренков Иоаким Иванович (Аким), гражданин (Симский завод)
Мать - Куренкова Федосья Ивановна
Воспр. - Скарлыгин Митрофан Иванович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Шашкова Екатерина Сергеевна (Ф - ?), дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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