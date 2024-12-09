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Куница Николай Павлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Куница Николай Павлович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11267
Роль персоны
Урожд.
Дата события
24.11.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
24.11.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Куница Николай Павлович
Отец - Куница Павел Стефанович (Степанович), гражданин (Гродненская губерния,Слонимский уезд Пружанская вол. д. Куляпы)
Мать - Куница Акилина Петровна
Воспр. - Белов Павел Стефанович, гражданин (Рязанская губерния,Георгиевский уезд Фоминская вол. д. Василенцовой)
Воспр. - Долбак Анна Ильинична, дочь гражданина (????)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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