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Колосова Зоя Семеновна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Колосова Зоя Семеновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11265
Роль персоны
Урожд.
Дата события
08.11.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
08.11.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Колосова Зоя Семеновна
Отец - Колосов Семен Данилович, гражданин (Пермская губерния, Нижне-Сергинский завод)
Мать - Колосова Ольга Максимовна
Воспр. - Курчатов Павел Михайлович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Опарина Евдокия Тихоновна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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