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Комлев Дмитрий Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Комлев Дмитрий Дмитриевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11264
Роль персоны
Урожд.
Дата события
26.10.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
26.10.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Комлев Дмитрий Дмитриевич
Отец - Комлев Дмитрий Павлович, гражданин (Симский завод)
Мать - Комлева Клавдия Егоровна (Егорьевна)
Воспр. - Комлева Ольга Павловна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Туманов Андреян Георгиевич (Ф - ?), гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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