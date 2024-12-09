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Комлев Дмитрий Павлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Комлев Дмитрий Павлович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11264
Роль персоны
Отец
Дата события
26.10.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
26.10.1921
Возраст (лет)
31
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Комлев Дмитрий Дмитриевич
Отец - Комлев Дмитрий Павлович, гражданин (Симский завод)
Мать - Комлева Клавдия Егоровна (Егорьевна)
Воспр. - Комлева Ольга Павловна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Туманов Андреян Георгиевич (Ф - ?), гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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