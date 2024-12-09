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Курдаков Алексей Михайлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Курдаков Алексей Михайлович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11262
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.10.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
24.10.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Курдакова Анастасия Ильинична
Отец - Курдаков Илья Михайлович, гражданин (Симский завод)
Мать - Курдакова Ольга Петровна
Воспр. - Курдаков Алексей Михайлович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Субботина Пелагея Петровна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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