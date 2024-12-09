Булатов Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулатов Николай Алексеевич

Булатов Николай Алексеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Булатов Николай Алексеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11261
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.10.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
17.10.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Комлева Антонина Павловна (Антонида)
Отец - Комлев Павел Фролович, гражданин (Симский завод)
Мать - Комлева Евдокия Федоровна
Воспр. - Булатов Николай Алексеевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Комлева Раиса Павловна, дочь гражданина (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.