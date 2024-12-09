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Комлева Антонина Павловна (Антонида)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Комлева Антонина Павловна (Антонида)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11261
Роль персоны
Урожд.
Дата события
17.10.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
17.10.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Комлева Антонина Павловна (Антонида)
Отец - Комлев Павел Фролович, гражданин (Симский завод)
Мать - Комлева Евдокия Федоровна
Воспр. - Булатов Николай Алексеевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Комлева Раиса Павловна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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