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Комлева Евдокия Федоровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Комлева Евдокия Федоровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11261
Роль персоны
Мать
Дата события
17.10.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
17.10.1921
Возраст (лет)
38
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Комлева Антонина Павловна (Антонида)
Отец - Комлев Павел Фролович, гражданин (Симский завод)
Мать - Комлева Евдокия Федоровна
Воспр. - Булатов Николай Алексеевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Комлева Раиса Павловна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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