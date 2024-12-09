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Туров Николай Андреевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Туров Николай Андреевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11260
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.10.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
13.10.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Комлева Александра Ивановна
Отец - Комлев Иван Васильевич, кузнец, гражданин (Симский завод)
Мать - Комлева Прасковья Андреевна
Воспр. - Заварзина Мария Петровна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Туров Николай Андреевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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