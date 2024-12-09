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Фролова Александра Михайловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Фролова Александра Михайловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11259
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.09.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
28.09.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Комлева Раиса Григорьевна
Отец - Комлев Григорий Михайлович, старший машинист, паровое хозяйство, гражданин (Симский завод)
Мать - Комлева Клавдия Ивановна
Воспр. - Комлев Федор Михайлович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Фролова Александра Михайловна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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